В Мурино задержали участников массовой драки

Во Всеволожском районе Ленинградской области в полицию поступило сообщение о массовой драке в Мурино. До прибытия правоохранителей участники потасовки разбежались, но их удалось установить и задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворе дома №2 по Екатерининскому проспекту в Мурино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось задержать пятерых участников драки. Ими оказались граждане от 28 до 37 лет. Остальных людей, участвовавших в конфликте, продолжает искать полиция.

Во время опроса свидетелей и осмотра места происшествия полицейские выяснили, что во время драки применили травматический пистолет и слезоточивый газ. Из больницы позднее поступила информация о том, что 27-летний мужчина обратился за медицинской помощью после драки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том блогер-боец Тарасов рассказал подробности драки со стрельбой в Мурино.