Блогер-боец Тарасов рассказал подробности драки со стрельбой в Мурино

В ночь с 7 на 8 августа в Мурино произошла массовая драка со стрельбой. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство. Боец-блогер Артем Тарасов случайно оказался на месте событий и рассказал подробности.

Как передает тв360, в ночь на 8 августа под Петербургом в Мурино произошла уличная массовая драка. Боец ММА Артем Тарасов заявил, что оказался в месте происшествия случайно. В тот момент он был вместе с другим блогером Никитой Солониным.

Со слов мужчины, драка началась очень внезапно. Он не понял, кто стрелял.

Тарасов также пояснил, что к конфликту он не имеет отношение.

«Налетели толпой, что-то такое было. Начали в них стрелять. Не мы стреляли», — сказал он.

В Мурино у дома по Екатерининской улице, 2, около 23 часов произошла массовая драка. Один из участников произвел выстрелы. В результате в больницу госпитализировали 26-летнего молодого человека. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“. Участников драки разыскивают.