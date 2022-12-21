В Киришах задержали угнавшего грузовик рецидивиста

В Киришском районе Ленобласти сотрудники правопорядка задержали неоднократно судимого мужчину за угон автомобиля, принадлежащего коммерческой фирме.

Как стало известно Санкт-Петерубрг.ру, во вторник, 20 декабря, около 03:15 в полицию поступило сообщение от водителя коммерческой организации, 1966 года рождения, о том, что в период времени с 16:30 19 декабря по 03:00 20 декабря на улице Ленинградская в городе Кириши, неизвестный злоумышленник угнал принадлежавший организации грузовик “УАЗ”.

Около 03:40 возле железнодорожной станции нарядом полиции был остановлен угонный автомобиль. За рулем машины находился 28-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области нетрезвый мужчина угнал грузовую машину.