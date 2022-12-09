В Ленобласти полиция задержала несовершеннолетнего мошенника, обманувшего старушку

В Волховском районе Ленинградской области был задержан несовершеннолетний молодой человек, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой женщине.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду вечером, 7 декабря, в полицию обратилась пенсионерка, 1951 года рождения. Женщина заявила, что стала жертвой мошеннического обмана. Ей на телефон позвонила неизвестная, которая, представившись дочерью заявительницы, сообщила, что стала виновницей ДТП и убедила передать курьеру деньги.

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день, 8 декабря, в 12:00 сотрудники уголовного розыска на улице Ленина в городе Волхов задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении преступления.

Правоохранители проводят устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосно задержан молодой человек, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.