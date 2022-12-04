В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

В Тосненском районе Ленобласти пожилая местная жительница стала жертвой мошенников, которые в течении года названивали ей, требуя перевести деньги на безопасный счет. В итоге женщина лишилась более одного миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 3 декабря, в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, проживающая в городе Никольское, с заявлением, что с ноября 2021 по ноябрь 2022 года ей звонили неизвестные, которые представившись сотрудниками банков и ФСБ сообщали, что происходят мошеннические действия и для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять со своего счета и перевести на якобы безопасный счет.

После этого потерпевшая перевела на указанные мошенниками счета 1 708 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 158 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве по отношению к нескольким пожилым женщинам.