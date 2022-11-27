В Ленобласти полиция задержала обманувшего трех пенсионерок мошенника

В Тихвинском районе Ленинградской области был задержан молодой человек, которого подозревают в мошенничестве по отношению к нескольким пожилым женщинам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 ноября, в субботу, в полицию Тихвинского района обратились сразу три пенсионерки, 1939-1946 годов рождения, с заявлениями о том, что они стали жертвами мошеннического обмана по схеме “родственник попал в ДТП”. В общей сложности потерпевшие женщины передали курьеру 750 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день, “по горячим следам” правоохранители задержали подозреваемого на территории микрорайона в городе Тихвин. Им оказался 22-летний неработающий гражданин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге были задержаны две гадалки, которые обманным путем убедили пенсионерку отдать 250 тысяч рублей за снятие порчи.