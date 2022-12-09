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В Тосно 19-летний мошенник забрал у пенсионерок более миллиона рублей

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Ленинградской области был задержан молодой человек, которого подозревают в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам. Злоумышленник суммарно лишил старушек более одного миллиона рублей. 

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 5 декабря в полицию Тосненского района поступило два заявления от пенсионерок, 1940 и 1952 годов рождения, о том, что они стали жертвами мошеннической схемы “родственник попал в ДТП”. Одна из женщин передала курьеру 250 тысяч рублей, а вторая 800 тысяч рублей. 

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

В четверг, 8 декабря, в 05:25 сотрудники правоохранительных органов задержали на Приозерском шоссе в поселке Парголово 19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступлений. 
Полиция устанавливает причастность задержанного к аналогичным преступлениям в Сосновом Бору. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге были задержаны две женщины, которые якобы для снятия порчи, обманным путем забрали у пенсионерки 250 тысяч рублей.

 

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