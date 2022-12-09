В Петербурге слесарь стал жертвой “телефонных мошенников” и лишился 5 млн рублей

В Красногвардейском районе пожилой мужчина, работающий слесарем-сантехником, стал жертвой аферистов, которые обманным образом заставили его перевести на их чета крупную сумму.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 декабря, в полицию обратился работающий пенсионер, 1955 года рождения, с заявлением, что в период с ноября по декабрь 2022 года на его мобильный телефон с разных номеров поступали звонки от неизвестного, который, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил заявителя через банкомат перевести несколькими платежами сумму в 5 037 500 рублей на указанные мошенником счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Тосненском районе Ленобласти пожилая местная жительница перевела 1 708 000 рублей на счета мошенников, которые убедили ее это сделать якобы для обеспечения сохранности денежных средств.