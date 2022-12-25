Полиция поймала мошенника, лишившего пенсионерку из Выборга почти миллиона рублей с помощью подмены купюр

В Самарской области правоохранители задержали мужчину, который с помощью замены денег на фальшивые в Выборге лишил пенсионерку крупной суммы денег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23 декабря на территории Самарской области был задержан ранее судимый 27-летний местный житель. Задержанный 16 ноября в городе Выборг под предлогом оказания помощи подменил 800 тысяч рублей, принадлежавшие пенсионеру, 1941 года рождения, на ненастоящие бумажные купюры “Банка приколов”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 по статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленник арестован. Правоохранители устанавливают его причастность к иным преступлениям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга был задержан подозревенмый в мошенничестве мужчина. Злоумышленник лишил 77-летнюю пенсионерку 1 100 000 рублей. Задержанный также был изобличен за совершение аналогичного преступления в отношении 92-летней пенсионерки из Красногвардейского района, которая была обманута на 450 тысяч рублей.