В смертельном ДТП в Ленобласти пострадали дети

В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних пассажира, а также погибла одна женщина.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, в среду, 30 ноября, на 6-м километре автодороги Гатчина-Ополье водитель автомобиля “Лада Ларгус”, 1983 года рождения, не справившись с управлением выехал на встречную полосу движение и совершил столкновения с машиной марки Daewoo Nexia, под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате аварии оба водителя были госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина, сидевшая спереди в качестве пассажира в автомобиле Daewo, погибла на месте. А сидевшие сзади в той же машине дети 2015 и 2018 года рождения госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортоном районе Петербурга автомобилист не справился с управлением и врезался в дорожное силовое ограждение, в результате чего погиб на месте.