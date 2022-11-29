В Курортном районе в результате аварии погиб мужчина

Мужчина, двигаясь от города Сестрорецк в сторону поселка Белоостров, не справился с управлением и врезался в дорожное силовое ограждение. В результате полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 28 ноября, на Приморском шоссе произошло ДТП. Водитель автомобиля KIA Sorento не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части на обочину, после чего въехал в отбойник.

В результате аварии 68-летний водитель скончался в карете скорой помощи. Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти.

Сообщается, что за последние два года мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение установленного скоростного режима лишь один раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе у виновника ДТП изъяли психотропные вещества. Отмечается, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.