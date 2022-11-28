В Приморском районе у виновника ДТП изъяли наркотики

Ночью на улице Планерная произошло ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Виновником ДТП стал 22-летний молодой человек, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 27 ноября сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Планерная для оформления ДТП без пострадавших. В состоянии наркотического опьянения был задержан 22-летний молодой человек, который находясь за рулем чужого автомобиля попал в аварию.

Правонарушитель от освидетельствования отказался. Во время досмотра в отделении полиции у молодого человека изъяли пакетик с психотропными веществами общей массой 243,2 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области сотрудники ДПС задержали наркокурьера из Карелии, который ночью перевозил крупную партию психотропных веществ.