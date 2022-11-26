В Коробицыно задержали пьяного угонщика иномарки

В Выборгском районе Ленинградской области нетрезвый и ранее судимый мужчина решил покататься на чужой машине. Однако его поездка была не долгой, так как в тот же день злоумышленника задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 25 ноября, в полицию поступило сообщение о попытке угнать автомобиль в поселке Коробицыно. В тот же день в полицию обратился 58-летний мужчина, заявивший о том, что неизвестный угнал у него авто марки Range Rover на Центральной улице в Коробицыно.

Посредством спутникового слежения угнанный автомобиль был обнаружен. За рулем иномарки находился пьяный 28-лентний мужчина, который ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга мигрант совершил хищение машины, принадлежавшей каршериговой фирме.