В Петербурге мигрант угнал каршеренговый автомобить

В Калининском районе Петербурга мигрант совершил хищение машины, принадлежавшей каршериговой фирме. Угонщик задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 ноября, в понедельник, в полицию обратился 38-летний сотрудник службы безопасности каршеринговой фирмы с заявлением о том, что у дома 40 на Чугунной улице, неизвестный угнал автомобиль марки Jac J7.

Сотрудники правопорядка “по горячим следам” задержали подозреваемого угонщика. Им оказался 24-летний мужчина, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Похищенный автомобиль обнаружен по адресу улица Камышовая дом 30/1.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Москве в аэропорту был задержан подозреваемый в угоне такси, которое было совершено летом на Васильевском острове в Петербурге.