В московском аэропорту задержали мужчину, угнавшего такси в Петербурге

В московском аэропорту был задержан подозреваемый в угоне такси, который он свершил летом на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 8 июля 2022 года в полицию Василеостровского района обратился работающий таксистом мужчина с заявлением, что неизвестный, которого он подвозил в качестве пассажира, на улице Одоевского угнал у него машину марки Toyota Camry, стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Был введен план “перехват”. В итоге полицейские обнаружили похищенный автомобиль брошенным на улице Кораблестроителей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В четверг, 17 ноября, в вестибюле аэропорта в Москве на 1-й Рейсовой улице был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий гражданин 25 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском районе Ленобласти нетрезвый местный житель угнал автомобиль своего отца.