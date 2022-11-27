В Ленобласти пьяный уволенный водитель угнал грузовик

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина, уволенный с должности водителя, напился и решил “вернуться” на рабочие место, угнав грузовик.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 26 ноября, в полицию сообщили, что на Торговой улице в поселке Бугры был похищен грузовой автомобиль, принадлежащий ИП.

Сотрудники правопорядка нашли похищенный автомобиль в 200 метрах от того места, где грузовик был угнан. За рулем транспорта находился 36-летний житель Тамбовской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Угонщик задержан. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала подозреваемых в угоне грузовой машины в Петерофе.