В Янино случился пожар уничтожил убранство церкви

В Ленобласти произошел пожар в здании церкви. Была вероятность обрушения купола.

Во Всеволожском районе в деревне Янино в ночь на 13 ноября произошел пожар в храме священномученика Вениамина. Общая площадь возгорания составила 90 “квадратов”. Убранство храма сгорело полностью.

Как пишет 78.ru, со слов очевидцев, пожар начался в алтарной части храма и быстро распространился. Была высокая вероятность обрушения купола, но этого удалось избежать.

Ущерб от пожара оценивается в пять миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга в поселке Металлострой в течении нескольких дней продолжался пожар на складе. Огонб тушили по рангу №3. На тушение пожара было привлечено 123 сотрудника экстренной службы и 27 единиц спецтехники. Пострадавших нет.