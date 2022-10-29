Пожар в Металлострое 123 пожарных тушили больше трех дней

Пожарным удалось ликвидировать огонь в Колпинском районе Петербурга. Возгорание произошло 25 октября.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, 25 октября в 20:48 поступила информация о возникновении пожара в поселке Металлострой в доме №8 на Северном проезде.

В здании склада загорелись строительные материалы.

Огонь стремительно расширялся и уже в 21:34 ранг пожара был повышен до №3. На следующий день в 00:39 пожарным удалось локализовать пожар, а в 15:35 ранг пожара был обратно понижен до №1.

Однако ликвидировать возгорание удалось лишь в пятницу, 28 октября, в 22:28.

С огнем боролись 123 сотрудника экстренной службы и 27 единиц спецтехники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что по факту крупного пожара в поселке Металлострой прокуратура организовала проверку.