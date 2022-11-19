Под Петербургом из-за разгерметизации произошел взрыв на газопроводе

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел сильный пожар, который стал разгерметизации газопровода.

О причинах инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Было отмечено, что угрозы для населения нет. Информации о пострадавших не поступало.

Днем 19 ноября жители Мурино и нескольких соседних районов области и города услышали стали свидетелями крупного пожара на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. О пожаре и сопровождавшем его гуле очевидцы рассказали в соцсетях.

Сообщалось, что на месте работают пожарные и спасатели. Также туда выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Ленобласти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Всеволожском районе в деревне Янино в ночь на 13 ноября произошел пожар в храме священномученика Вениамина.