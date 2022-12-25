Пьяный мужчина устроил поджог квартиры с детьми в Приозерском районе

В Приозерском районе Ленобласти пьяный мужчина поджег квартиру, в которой находились несовершеннолетние дети. Дабы спастись, подросткам пришлось прыгать в окно.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в субботу, 24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный совершил поджог квартиры в поселке Краснознаменское.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка “по горячим следам” задержали 57-летнего дебошира, который, будучи нетрезвым, выломал по неизвестным причинам дверь и поджог коридор двухкомнатной квартиры, в который находились двое 15-летниих подростка. Испугавшиеся школьники выпрыгнули со второго этажа через окно. К счастью, они отделались ушибами и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Также в результате инцидента пострадала соседка, которая поднялась на шум. Ее злоумышленник залил из перцового баллончика.

В результате пожара сгорели шкаф и межкомнатные двери. Задержанный был помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти была остановлена машина, в салоне которой полицейские нашли боевое оружие и патроны.