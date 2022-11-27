В Петербурге задержан поджигатель загородного дома

В Петербурге задержали гражданина, подозреваемо в поджоге дома в Кировском раине Ленобласти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что совершен поджог дома в СНТ “Заря” в Кировском районе Ленобласти.

В результате поджога дом сгорел полностью вместе с гаражом, общей площадью около 70 квадратных метров. Хозяйка дома сообщила, что поджог совершил знакомый ей 35-летний мужчина. В результате пожара пенсионер, 1958 года рождения, получил ожоги средней степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В Невском районе Петербурга на Рыбацком проспекте, 23 ноября, полиция задержала 35-летнего подозреваемого мужчину. Задержанный был ранее судим за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти и находился в розыске.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Стрельне мужчина, пытаясь отомстить своему приятелю, решил сжечь квартиру его матери.