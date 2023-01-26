В Петербурге мужчина поджог дверь квартиры бывшей жены

Петербуржец устроил поджог квартиры бывшей жены. К счастью, огонь попортил лишь дверь. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 25 января, ночью в полицию обратилась женщина, 1978 года рождения, с заявлением, что около полуночи ее бывший супруг поджог дверь в ее квартиру на набережной реки Мойки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка сумели найти и задержать 51-летнего поджигателя.

Кроме двери в квартире ничего сгореть не успело. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина решил устроить поджог квартиры своей знакомой, однако в результате пожара погибла пенсионерка, живущаяя в по соседству.