В поселке Стрельна мужчина пытался сжечь квартиру пенсионерки из-за ссоры с ее сыном

Мужчина, пытаясь отомстить своему приятелю, решил сжечь квартиру его матери. Инцидент произошел в начале 2022 года.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 января 2022 года в отдел полиции по Петродворцовому району Ленобласти поступило сообщение из управления МЧС о поджоге. Выяснилось, что неизвестные подожгли входную дверь в квартиру 65-летней пенсионерки. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Во вторник, 22 ноября был задержан безработный 35-летний мужчина, который признался, что поругавшись с сыном пенсионерки решил поджечь ее квартиру.

В отношении поджигателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он уже был судим по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга доставщик еды поджог автомобиль.