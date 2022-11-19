В Петербурге доставщик еды поджог иномарку

В Выборгском районе Петербурга произошло возгорание припаркованного автомобиля, огонь с которого распространился также на стоящую рядом машину. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что поджог устроил одетый в форму курьера еды человек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 18 ноября, ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Выборгском шоссе у дома 15 горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили полностью выгоревший Ford, а также обгоревшую машину марки KIA.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов установили, что поджог автомобиля Ford совершил неизвестный с рюкзаком и курткой курьера службы доставки, который потом скрылся в сторону Шуваловского кладбища. Огонь также перекинулся на припаркованную рядом KIA.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе бомж совершил поджог иномарки.