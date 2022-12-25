В Ленобласти полиция обнаружила боевое оружие в остановленной машине

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором были обнаружены несколько пистолетов и патроны. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на субботу, 24 декабря, в деревне Новосаратовка на автодороге «Петербург – посёлок имени Свердлова», дорожная полиция остановила внедорожник, под управлением 35-летнего мужчины. В куртке водителя был обнаружен травматический пистолет.

Также во время осмотра салона авто, полицейские нашли четыре боевых пистолета, два самодельных пистолета, а также 40 боевых патронов.

Водителя внедорожника задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 по статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кингисеппе местный житель получил ранение из травматического оружия от мужчины, приревновавшего их общую знакомую.