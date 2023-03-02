В Ленобласти лихач на BMW, уходя от погони покалечил полицейских

Во Всеволожском районе Ленобласти студент на BNW решил прокатиться с ветерком, но на его пути встал наряд ДПС. Лихач рванул с места, задев двух полицейских и был остановлен только после применения сотрудниками полиции оружия.

Инцидент произошел ночью 26 февраля. В рамках операции “Нетрезвый водитель”, на улице Заневский пост экипаж ГИБДД остановил иномарку BMW 320, водитель которой двигался с нарушением ПДД и не реагировал на законное требование полиции об остановке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нарушитель остановился 48-м километре КАД. Когда к авто подошли полицейские, водитель резко тронулся с места и, задев двух сотрудников, вновь попытался скрыться. Погоня продолжалась.

В результате, чтобы остановить гонщика, полицейским пришлось применить табельное оружие. Водитель иномарки, 19-летний студент, был задержан и доставлен в отдел полиции. В результате в отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигрант на каршеринге, уходивший от погони, вылетел на лед реки Фонтанки.