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Нетрезвый водитель на Maybach пытался всучить взятку сотрудникам ДПС на Испытателей

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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В Приморском районе Петербурга нетрезвый водитель непоставленной на учет элитной иномарки попытался решить свои проблемы, дав взятку сотрудники ДПС. В итоге мужчина нарвался на сразу два уголовных дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, утром 1 февраля, у дома 35 по проспекту Испытателей, сотрудниками был остановлен для проверки автомобиль марки Maybach, под управлением 57-летнего петербуржца.

База данных ГИБДД показала, что элитное авто числится архивным. Прошлый владелец снял его с регистрации после продажи, а новый не спешил ставить машину на учет.

Однако по мимо этого, инспекторы выявили, что водитель был нетрезв. Также выяснилось, что автомобилист уже не в первый раз попадается за управлением транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель иномарки попытался “договориться” с сотрудниками дорожной полиции, что закончилось для него задержанием и возбуждением двух головных дел: по части 2 статьи 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление) и статье 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного нарушителя.

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