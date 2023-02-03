Нетрезвый водитель на Maybach пытался всучить взятку сотрудникам ДПС на Испытателей

В Приморском районе Петербурга нетрезвый водитель непоставленной на учет элитной иномарки попытался решить свои проблемы, дав взятку сотрудники ДПС. В итоге мужчина нарвался на сразу два уголовных дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, утром 1 февраля, у дома 35 по проспекту Испытателей, сотрудниками был остановлен для проверки автомобиль марки Maybach, под управлением 57-летнего петербуржца.

База данных ГИБДД показала, что элитное авто числится архивным. Прошлый владелец снял его с регистрации после продажи, а новый не спешил ставить машину на учет.

Однако по мимо этого, инспекторы выявили, что водитель был нетрезв. Также выяснилось, что автомобилист уже не в первый раз попадается за управлением транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель иномарки попытался “договориться” с сотрудниками дорожной полиции, что закончилось для него задержанием и возбуждением двух головных дел: по части 2 статьи 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление) и статье 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе Петербурга сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного нарушителя.