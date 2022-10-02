В Петербурге автобус задавил идущего по краю дороги пешехода

В Московском районе Петербурга автобус совершил наезд на мужчину, в результате чего тот погиб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в субботу, 1 октября, на Волхонском шоссе у дома 2, 59-летний водитель, управляя автобусом “МАЗ”, совершил наезд на идущего по краю проезжей части в попутном направлении пешехода, 1986 года рождения. Происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход умер на месте.

Известно, что водитель автобуса восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга фургон Ford Transit, под управлением 59-летнего водителя, насмерть сбил пешехода на Приморском шоссе.