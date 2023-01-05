В Кингисеппском районе погиб пешеход, сбитый снегоуборщиком и тремя авто

В Кингисеппском районе Ленинградской области снегоуборочная машина сбила мужчину, который потом попал под колеса нескольких автомобилей. В результате происшествия пешеход умер.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду вечером, 4 января, на 3-м километре автодороги “Подъездной путь к городу Кингисеппу” 48-летний водитель снегоуборочной машины совершил наезд на неизвестного мужчину, на вид 35-40 лет, который находился на проезжей части дороги вне зоны пешеходного перехода.

После чего, сбитый пешеход попал под колеса сразу трех автомобилей. В результате происшествия мужчина скончался на месте.Тело умершего было направлено в морг. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и устанавливает личность пешехода.Известно также, что водитель снегоуборщика был ранее неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП в котором пострадали малолетний ребенок и женщина.