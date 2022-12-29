В ДТП на Маршала Жукова пострадал трехлетний ребенок

В Кировском районе Петербурга произошла автомобильная авария в котором пострадал малолетний ребенок.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 декабря автомобиль Mazda CX5, под управлением 56-летнего водителя, на пересечение проспекта Маршала Жукова и улицы Кронштадтская, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в следствии чего столкнулся с двигавшимся перпендикулярно по разрешающему сигналу светофора автомобилем Peugeot, за рулем которого находилась 20-летняя девушка.

В результате происшествия пострадал трехлетний пассажир Peugeot, который был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга был насмерть сбит пешеход, переходивший дорогу на красный сигнал светофора.