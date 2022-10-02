На Приморском шоссе петербуржец умер под колесами фургона

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого на месте погиб пешеход. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 октября, в районе 19:50 на Приморском шоссе, грузовой фургон Ford Transit, под управлением 59-летнего водителя, вне зоны пешеходного перехода, сбил перебегавшего дорогу мужчину, 1965 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных увечий.

Известно, что в одитель ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга иномарка сбила 9-летнего школьника. Мальчика госпитализировали в медучреждения с серьезными травмами в тяжелом состоянии. Водитель несколько раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.