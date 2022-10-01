В Петербурге любитель превышать скорость отправил третьеклассника в госпиталь

В Московском районе Петербурга автомобиль сбил несовершеннолетнего. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 30 сентября, у дома по Московскому проспекту произошло ДТП. Мужчина, управляя своим Nissan X-Trail наехал на 9-летнего мальчика, ученика 3-го класса. В результате происшествия ребенку диагностировали разрыв правой доли печени, ушиб желчного пузыря. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следствие установило, что мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе произошла страшная авария, в которой пострадал полугодовалый ребенок.