Нетрезвая автоледи наехала на коляску с младенцем во дворе дома на Карпинского

В Калининском районе произошла страшная авария, в которой пострадал полугодовалый ребенок.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 20 июня, возле дома 27 по улице Карпинского гуляла бабушка с малышом в коляске. Но вдруг на дворовую территорию неожиданно вылетела иномарка Renault Sandero, за рулем которой находилась 34-летняя женщина в нетрезвом виде. Она протаранила коляску, и ребенок вылетел на землю. На место происшествия в срочном порядке выехала бригада скорой помощи. Медики госпитализировали маленького пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что ранее автоледи семь раз получала штрафы за превышение скорости с 2021 по 2022 год.

По факту инцидента было возбуждено административное дело за управление машины в состоянии алкогольного опьянения и за отсутствие страховки, а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения — алкометр показал 1,043 промилле.

За дальнейшими разбирательствами будет следить прокуратура Калининского района Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ДТП с каршерингом в Ленобласти пострадали двое детей.