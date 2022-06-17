Почти 300 тысяч рублей получили мошенники от доверчивой пенсионерки из Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга изучают подробности дела, в котором пожилая пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 300 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 16 июня, в дежурную часть обратилась 83-летняя пенсионерка. Она сообщила о том, что на протяжении последних двух лет ей на городской телефон поступали звонки от неизвестных лиц. Они сообщали женщине о том, что ей положена государственная денежная компенсация в размере 740 000 рублей. Однако чтобы ее получить, пенсионерке необходимо было оплатить налог.

Пожилая женщина несколько раз разными суммами передала неизвестному курьеру деньги, который приходил к ней прямо в квартиру. В последний раз пенсионерка видела злоумышленника около месяца назад.

В общей сложности сумму ущерба оценили в 298 000 тысяч рублей. Женщина в силу возраста не смогла описать примеры курьера.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга изучают подробности дела, в котором четверо местных жителей пытались завладеть имуществом без вести пропавшей.