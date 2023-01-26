В Петербурге задержали лжесантехников, обманувших блокадниц более чем на 3,5 млн рублей

В Петербурге правоохранители задержали группу мошенников, которые под предлогом ремонта собирали с блокадниц крупные суммы денег. Возбуждены уголовные дела, злоумышленники заключены под стражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали нескольких человек, являющихся членами организованной группы, которые занимались обманом пенсионеров. Организатором группы выступила 26-летняя ранее судимая девушка. Также были задержаны еще четверо человек, которые исполняли роли “сантехников” и “ремонтников”, а также “менеджеров”, собирающих деньги у пенсионерок.

Злоумышленники под видом сотрудников технических служб, приходили к пожилым людям и, под угрозой возникновения коммунальных аварий, убеждали жертв в необходимости ремонта. В конечном счете, ремонт не выполнялся или был доделан не до конца.

От действий мошенников пострадали пятеро пенсионерок, в том числе блокадницы. Суммарно злодеи “заработали” более 3,5 миллионов рублей. По всем фактам преступной деятельности были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Мурино задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку на 260 тысяч рублей.