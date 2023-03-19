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Аферисты под предлогом сохранения средств лишили петербургского пенсионера 590 тысяч рублей

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В Кировском районе Петербурга пенсионеру позвонили телефонные мошенники, которые введя пожилого мужчину в заблуждение, под предлогом сохранения средств, убедили перевести деньги на указанные ими счета.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 18 марта, в полицию обратился пенсионер, 1945 года рождения, проживающий на проспекте Народного Ополчения.

Петербуржец сообщил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что со счетом заявителя происходят подозрительные операции.

Под предлогом сохранения средств аферист убедил пенсионера перевести деньги на указанный им, “безопасный”, счет. В итоге потерпевший лишился 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали мошенника и его подельника. Молодые люди подозреваются в обманом заполучении денег пенсионерки из Шушар.

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