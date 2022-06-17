Банда петербургских мошенников хотела обманом получить квартиру без вести пропавшей

В Московском районе Петербурга изучают подробности дела, в котором четверо местных жителей пытались завладеть имуществом без вести пропавшей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 14 июня, к нотариусу обратились подозреваемые от имени пропавшей 84-летней женщины. Они планировали получить квартиру, кадастровая стоимость которой более 3,7 млн рублей. В нотариальной конторе они предъявили поддельный паспорт. Однако нотариус быстро раскрыла обман злоумышленников.

Трёх из них отпустили под подписку о невыезде, ещё одного поместили в изолятор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга полицейские ведут розыск мужчины, который ранее украл полицейский автомобиль.