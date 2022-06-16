Задержанный рецидивист угнал патрульный автомобиль в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга полицейские ведут розыск мужчины, который ранее украл полицейский автомобиль.

Как стало известно «СПб.ру», в среду вечером, 14 июня, замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержал за употребление наркотиков взрослого мужчину. Им оказался неоднократно судимый 45-летний житель Ставропольского края. Однако во время того, как нарушителя везли отдел, автомобиль сотрудников полиции остановился на заправке. В это время, воспользовавшись невнимательностью правоохранителя, мужчина пересел за руль «Лады Гранты» и уехал в неизвестном направлении.

Полицейский успел произвести выстрел из табельного оружия и даже зацепился за дверь, в результате чего получив серьезные травмы. Спустя некоторое время угнанный автомобиль нашли брошенным. Преступнику удалось скрыться.

Сотрудник полиции обратился к медикам за помощью. В травмпункте у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины предплечья и области тазобедренного сустава. Врачи отпустили пострадавшего в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка.