“Продажа квартиры, кредит, накопления”: в Петербурге мошенники обманули пенсионеров на 8,5 млн рублей

В Калининском районе Петербурга телефонные мошенники лишили петербуржцев квартиры и денег. Общая сумма ущерба составил более 4 миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 декабря, в полицию поступило сообщение от 69-летней пенсионерки из Петербурга. Она рассказала, что с 2 ноября переводила деньги мошенникам.

По ее словам, с 2 ноября по 8 декабря ей на домашний телефон названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции или банка. В итоге злоумышленникам под предлогом обеспечения безопасности удалось убедить пенсионерку и ее мужа снять с банковской карты 2,9 млн рублей и отдать им.

После этого они убедили их взять кредить на 700 тысяч рублей и также передать им. Кроме того, мошенники обманным путем убедили пенсионерку продать квартиру за 4 150 000 рублей. Эти деньги также были отданы преступникам.

Общая сумма ущерба составила 8 450 000 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Волховском районе Ленинградской области был задержан несовершеннолетний молодой человек, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой женщине.