  • 4 Февраль 2023
USD 04.02.2023 70.3847 0.3433
USD ММВБ  
EUR 04.02.2023 76.7344 -0.2220
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пожилой петербуржец дважды повелся на уловки мошенников и отдал им 230 тысяч

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

В Кировском районе Санкт-Петербурга мошенникам удалось обмануть пенсионера дважды. Мужчина несколько раз перевел злоумышленникам деньги и остался без 230 тысяч.

В полицию пожилой петербуржец обратился в пятницу, третьего февраля. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые позвонили ему на телефон, представились сотрудниками банка и убедили перевести денежные средства. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

В первый раз злоумышленники выманили у пенсионера деньги под предолгом сохранения их на безопасных счетах. Тогда мужчина потерял 90 тысяч рублей.

Во второй раз злоумышленники позвонили пенсионеру вечером и убедили его перевести еще140 тысяч рублей. В общей сложности ущерб составил 230 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье"Мошенничество по предварительному сговору со значительным ущербом для потерпевшего". 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что полиция Петербурга задержала несовершеннолетнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке. Известно, что женщина в результате обмана лишилась крупной суммы.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram