Пожилой петербуржец дважды повелся на уловки мошенников и отдал им 230 тысяч

В Кировском районе Санкт-Петербурга мошенникам удалось обмануть пенсионера дважды. Мужчина несколько раз перевел злоумышленникам деньги и остался без 230 тысяч.

В полицию пожилой петербуржец обратился в пятницу, третьего февраля. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые позвонили ему на телефон, представились сотрудниками банка и убедили перевести денежные средства. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

В первый раз злоумышленники выманили у пенсионера деньги под предолгом сохранения их на безопасных счетах. Тогда мужчина потерял 90 тысяч рублей.

Во второй раз злоумышленники позвонили пенсионеру вечером и убедили его перевести еще140 тысяч рублей. В общей сложности ущерб составил 230 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье"Мошенничество по предварительному сговору со значительным ущербом для потерпевшего".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что полиция Петербурга задержала несовершеннолетнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке. Известно, что женщина в результате обмана лишилась крупной суммы.