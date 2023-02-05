Пожилая петербурженка обратилась в полицию после звонка сотрудника банка и потери практически миллиона рублей

Пожилая жительница Приморского района лишилась почти миллиона рублей после того, как последовала рекомендации лжесотрудника банка.

Злоумышленник позвонил 82-летней женщине с проспекта Оптиков 31 января. Через несколько часов после этого пострадавшая обратилась к правоохранителям и рассказала, что злоумышленник, представившийся сотрудником безопасности одного из банков, звонил ей на мобильный телефон и предупреждал о несанкционированном списании. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

После этого мужчина продиктовал гражданке якобы "безопасные счета", на которые она через мобильное приложение перевела 750 тысяч рублей.

Через несколько дней специалисты возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Кировском районе Северной столицы мошенникам удалось обмануть пенсионера дважды. В итоге гражданин несколько раз перевел злоумышленникам деньги на общую сумму в 230 тысяч рублей.