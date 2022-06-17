В Тихвине задержали подозреваемого, который угнал служебную машину медслужбы

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в угоне служебного автомобиля Тихвинской больницы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 14 ноября 2021 года. Тогда в дежурную часть обратился начальник автохозяйства ГБУЗ Тихвинской МБ и сообщил о том, что в ночь с 13 на 14 ноября неизвестный злоумышленник угнал служебную машину больницы. Несмотря на то, что транспорт был оборудован системой слежения, быстро его найти так и не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело.

Спустя полгода, 16 июня, полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный местный житель. Правоохранительные органы задержали мужчину и поместили в изолятор.

Известно, что ранее мужчина был осужден за незаконную рубку деревьев и кражу. Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга полицейские ведут розыск мужчины, который ранее украл полицейский автомобиль.