На Севастопольской задержали автовора-рецидивиста угнавшего "Газель"

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали иногороднего рецидивиста, угнавшего грузовой фургон, место нахождения которого устанавливается правоохранителями.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу вечером. 18 февраля, в полицию обратился мужчина, 1987 года рождения, с заявлением о том, что 1 февраля от дома 19 по улице Олеко Дундича неизвестный угнал грузовую “Газель”.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Тем же вечером сотрудники уголовного розыска на Севастопольской улице задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 34-летний ранее судимый неработающий уроженец Оренбурга.

В настоящий момент полицейские выясняют место нахождения фургона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга полиция задержала двух граждан, подозреваемых в угоне иномарки в Шушарах.