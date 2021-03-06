В Петербурге снова "минируют" здания

Анонимы сообщили о минировании сразу нескольких объектов в Санкт-Петербурге. Об этом Gazeta.SPb стало известно сегодня, 6 марта.

Письма с угрозами отправили торговым центрам и УФМС. В них говорится, что в зданиях находятся тротиловые шашки. «Минер» уверяет, что следит за входами и подъездами и призывает не вызывать сотрудников правоохранительных органов и взрывотехников или он взорвет «Жемчужную Плазу», и «Охта Молл», и «ПИК», и многие другие торговые центры, а также отделы УФМС.

Также в письме указывается требование к правоохранителям: наказать двух мужчин, которые якобы занимаются организованной преступностью.

Как писал Санкт-Петербург.ру, лжеминирование - не редкость в нашем городе. Так, 4 марта из-за угроз анонимов эвакуировали Василеостровский районный суд.