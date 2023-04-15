В Петербурге эвакуировали свыше тысячи человек после сообщений о лжеминировании

В Санкт-Петербурге полицейские накануне проверили свыше 1 700 объектов из-за сообщений о наличии взрывных веществ. Правоохранители эвакуировали свыше тысячи человек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 14 апреля, в полицию поступила информация о том, что на почты организаций поступили сообщения о минировании.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели 1 712 объектов, 1 430 из которых — школы. Согласно решению администрации, из 60 объектов были эвакуированы 1 086 петербуржцев.

На месте происшествия взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге со следующего года автомобилистам, любящим не придавать значения запрещающим парковку знакам, придется потратить больше больше денег на эвакуацию своей машины и ее хранение на штрафстоянке. Повышение тарифов произойдет 1 января.