В Петербурге с Нового года вырастут тарифы за эвакуацию автомобилей на штрафстоянку

В Петербурге со следующего года автомобилистам, любящим не придавать значения запрещающим парковку знакам, придется потратить больше больше денег на эвакуацию своей машины и ее хранение на штрафстоянке. Повышение тарифов произойдет 1 января.

В Северной столице эвакуация автомобилей подорожает на 8,2 процента. Минимальная стоимость, которую придется заплатить нарушителям, составит 3 251 рублей. В зависимость от габаритов транспортного средства тарифы могут вырасти до 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Также с Нового года в регионе подорожает хранение автомобиля на штрафстоянке. Тариф увеличится на 8,2-8,6 процентов в зависимости от категории транспорта. Минимальная цена составит 63 рубля, а максимальная – 376 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России евро подорожал выше 70 рублей на Мосбирже утром 19 декабря впервые с 27 мая. Также наблюдается рост курса доллара, который почти достиг отметки 66 рублей.