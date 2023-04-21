Из детского сада на Лени Голикова эвакуировали более 100 человек из-за угроз лжеминеров

Руководство одного из детских садов Кировского района обратилось к правоохранителям после получения сообщения с угрозой минирования. В ходе проведения проверки помещений было эвакуировано более 100 человек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 апреля около половины десятого утра в дежурную часть поступила информация, что на электронную почту детского сада, расположенного на улице Лени Голикова, от неизвестно пришло предупреждение о заминировании объекта.

Из здания экстренно эвакуировали 135 человек. После осмотра детского сада и прилежащих к нему территорий взрывчатых веществ и опасных устройств обнаружено не было.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 20 на 21 апреля из жилого дома на Матроса Железняка во время тушения трехкомнатной квартиры экстренно эвакуировали восемь человек.