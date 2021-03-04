Из-за угроз о «минировании» эвакуировали Василеостровский районный суд

В Северной столице вновь активизировались «телефонные террористы». Так, 4 марта поступили сообщения о «заминировании» судов Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

На данный момент эвакуируют только один суд города – Василеостровский районный суд. В другой суд отправили полицию с собаками. Остальные суды районов города проверяют сотрудники полиции.

На этот раз мошенники не ограничились электронными письмами с угрозами, 4 марта злоумышленники стали звонить в отделы полиции и сообщать о взрывчатых веществах, расположенных во всех судах города.

«Сообщения о якобы заминировании судов поступают в отделы полиции. Проверяются Красногвардейский, Колпинский, Московский, Приморский, Куйбышевский, Петродворцовый суды», — комментируют в пресс-службе.