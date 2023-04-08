На Стачек задержали петербуржца, угрожавшего минированием бара и вынудившего прервать отдых 50 человек

Накануне в Кировском районе задержали петербуржца, распространившего информацию о ложном минировании. В результате с места происшествия экстренно эвакуировали 50 человек.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 7 апреля под утро в "Контакт-баре" на площади Стачек, 7. Тогда от менеджера заведения поступило сообщение, что молодой человек угрожает посетителям минированием бара.

В заведении правоохранители задержали 21-летнего неработающего горожанина. После осмотра помещения и прилежащих территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, однако 50 человек были вынуждены прервать свой отдых и покинуть бар.

В отношении петербуржца составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", после молодого человека поместили в СПСЗЛ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Петербурге примерно 3,5 тысячи человек экстренно эвакуировали из-за угрозы минирования. Выяснилось, что "под удар" попали 600 объектов образования и почти 200 объектов торговли.