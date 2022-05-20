На Дыбенко мужчина получил ножом в пах от сожительницы

Вечером четверга, 19 мая, в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что после совместного распития спиртных напитков сожительница ранила его ножом в пах. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с диагнозом проникающее ножевое ранение в брюшную полость и ссадины левой ушной раковины.

Выяснилось, что пострадавший и проживающая с ним женщина совместно распивали спиртные напитки. Когда между парой возник конфликт, сожительница ранила мужчину ножом в пах.

Женщину увезли в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что водители на Белградской улице использовали в качестве аргументов в споре топор и травматический пистолет.